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Украинский коптер атаковал легковушку с людьми в Курской области

Смирнов: украинский коптер атаковал легковушку на станции Глушково Курской области

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Shutterstock

Коптер Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал легковой автомобиль с людьми на станции Глушково в Глушковском районе Курской области. Об этом в Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности (врио) губернатора приграничного российского региона Алексей Смирнов.

Он уточнил, что в результате произошедшего два местных жителя были ранены. По информации Смирнова, всех пострадавших отвезли в Глушковскую районную больницу.

Других подробностей Смирнов не привел.

Утром 6 августа министерство обороны России сообщило, что средства противовоздушной обороны (ПВО) утром уничтожили 22 беспилотника над Курской и Белгородской областями. По данным ведомства, 13 беспилотников самолетного типа сбили силы ПВО в Курской области и еще девять — над территорией Белгородской области.

До этого сообщалось, что ВСУ атаковали село Ясные Зори Белгородского района Белгородской области. В результате прямого попадания снаряда полностью сгорел легковой автомобиль и посечен один частный дом. Населенный пункт также атаковали беспилотники.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

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