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В Петербурге подросток выстрелил в голову девочке из пневматики, когда проверял пистолет

«Фонтанка»: в Петербурге подросток ранил девочку из пневматики в пункте выдачи

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Мария Девахина/РИА Новости

В Невском районе Петербурга устанавливаются обстоятельства травмирования 17-летней девушки, в голову школьницы из пневматики выстрелил сверстник. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел в пункте выдачи заказов на Русановской улице. 17-летний юноша получил пневматический пистолет и, решив проверить его работоспособность, случайно нажал на спусковой крючок. Пуля попала в голову его сверстнице.

16-летнюю девушку госпитализировали в детскую больницу имени Раухфуса с закрытой черепно-мозговой травмой. Обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранители, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого сообщалось, что в Подмосковье юноша получил серьезное ранение, показывая возлюбленной «нерабочий» пистолет. После прогулки с возлюбленной россиянин показал девушке деревянную коробку с пистолетом Макарова, который якобы был нерабочим. Он в шутку пощелкал спусковым крючком, но вскоре раздался грохот. Приехавшие на место медики спасти студента не смогли. Правоохранители предполагают, что это был несчастный случай.

Ранее подросток случайно выстрелил из пистолета и попал в окно квартиры в Петербурге.

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