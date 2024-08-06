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Россиян призвали лишать прав за отсутствие флага на номерах автомобиля

Депутат Крупник: за отсутствие триколора на знаке авто нужно лишать прав

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Константин Чалабов/РИА Новости

В России необходимо ввести наказание за отсутствие изображения государственного флага на регистрационном знаке автомобиля, считает депутат заксобрания Санкт-Петербурга Павел Крупник. Он предложил временно лишать за это водительских прав. Соответствующее обращение он направил начальнику Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения, генерал-лейтенанту полиции Михаилу Черникову, передает RT со ссылкой на копию письма.

В обращении депутат назвал странной появившуюся в России моду на установку номеров без триколора. Выдают их автовладельцам не в официальных регистрационных отделах, а у частных производителей, отметил он.

«Сложно объяснить причину, по которой гражданин Российской Федерации не желает видеть изображение государственного флага на своем автомобиле», — говорится в письме.

Крупник приравнял установку таких номеров к неуважению общества и официальной символике страны. Он призвал изменить КоАП и добавить туда статью за отсутствие триколора на номерах, предусмотрев наказание в виде временного лишения водительских прав.

Напомним, в Госдуме также обсуждается законопроект о лишении прав за скрытые номера автомобиля. За это пока предусмотрен штраф в 5 тыс. рублей или лишение прав на срок до трех месяцев, однако предлагается продлить этот период на срок от одного года до полутора лет.

Ранее в Госдуме призвали установить номера на все электросамокаты в России.

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