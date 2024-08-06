Россиянин на спор спрыгнул с крыши девятиэтажки и застрял на дереве

В Липецке местный житель выжил после падения с высоты девятого этажа, мужчина приземлился на дерево, застрял в ветвях и получил травмы. Об этом сообщает портал Gorod 48.

Инцидент произошел во дворах жилых домов в 15-м микрорайоне Липецка, 32-летний местный житель на спор спрыгнул с крыши девятиэтажки. Мужчина выжил, он приземлился на дерево и застрял в ветвях.

Пострадавший сумел сам спуститься на землю по приставной лестнице, медики диагностировали у него сочетанную травму, сотрясение мозга, ушибленные раны груди и спины, рваную рану бедра. В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники правоохранительных органов.

До этого сообщалось, что в Кемерово нетрезвый мужчина уснул на подоконнике и выпал из окна общежития. Пострадавший очнулся на козырьке дома, мужчина выжил, с многочисленными травмами его доставили в медицинское учреждение. У него диагностирована черепно-мозговая травма и перелом голени. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Москве мужчина выпал из окна 14-го этажа, приземлился в корзину для кондиционера и выжил.