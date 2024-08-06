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Мигрант пытался изнасиловать спящую россиянку на базе отдыха в Приморье

В Приморье мигрант пытался изнасиловать спящую туристку на базе отдыха

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

На базе отдыха под Владивостоком задержали иностранца, который пытался изнасиловать девушку, пробравшись в дом. Об этом сообщает СУ СК РФ по Приморскому краю.

Инцидент произошел на базе отдыха «Орхидея» в бухте «Шамора» 4 августа. Злоумышленник пробрался в дом, в котором находились шесть человек, включая малолетнего ребенка, и набросился на спящую 25-летнюю девушку. Россиянка смогла дать отпор насильнику, на крики девушки прибежал муж, который сумел скрутить нападавшего и передать его сотрудникам полиции.

По данным Telegram-канала Amur Mash, изнасиловать отдыхающую пытался 29-летний гражданин Узбекистана, выяснилось, что мужчина находится на территории России нелегально. Возбуждено уголовное дело, решается вопрос о заключении мигранта под стражу.

До этого сообщалось, что в Подмосковье женщина отбилась от напавшего на нее насильника. Местная жительница вышла на утреннюю пробежку возле лесополосы, когда на нее неожиданно набросился незнакомый мужчина. Он схватил россиянку и потащил в лес, попытался ее раздеть и изнасиловать. Женщина ударила злоумышленника ногой в пах и вырвалась.

Ранее россиянка спаслась от изнасилования, укусив мужчину за половой орган.

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