Мужчина избил и ограбил в церкви 90-летнюю женщину, пока она молилась

В Германии поймали мужчину, который напал на пожилую женщину в церкви и ограбил ее. Об этом пишет Bild.

По словам местного священника, 90-летняя женщина из Баден-Вюртемберга овдовела и каждый день приходила в церковь. Этим и воспользовался злоумышленник, который 1 августа ворвался в католический храм и сначала оскорбил ризничего, а затем обратился к пенсионерке, сидевшей на скамье.

Преступник потребовал у пострадавшей деньги, а когда та попыталась убежать, повалил прихожанку на пол и ударил ее ногой. Он выхватил у пенсионерки сумочку и убежал.

Пострадавшую доставили в больницу с рваной раной на лбу и ушибом спины, где ей наложили швы. Подозреваемого быстро задержали. Им оказался 40-летний гражданин Германии. Сейчас он находится под стражей по обвинению в нанесении тяжких телесных повреждений и грабеже.

Ранее в Нью-Йорке епископа ограбили на $400 тысяч прямо во время трансляции богослужения.