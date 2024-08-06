Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мужчина избил и ограбил в церкви 90-летнюю женщину, пока она молилась

В Германии мужчина напал на пожилую женщину в церкви, пока она молилась

close
100%
Ronny Hartmann/Global Look Press

В Германии поймали мужчину, который напал на пожилую женщину в церкви и ограбил ее. Об этом пишет Bild.

По словам местного священника, 90-летняя женщина из Баден-Вюртемберга овдовела и каждый день приходила в церковь. Этим и воспользовался злоумышленник, который 1 августа ворвался в католический храм и сначала оскорбил ризничего, а затем обратился к пенсионерке, сидевшей на скамье.

Преступник потребовал у пострадавшей деньги, а когда та попыталась убежать, повалил прихожанку на пол и ударил ее ногой. Он выхватил у пенсионерки сумочку и убежал.

Пострадавшую доставили в больницу с рваной раной на лбу и ушибом спины, где ей наложили швы. Подозреваемого быстро задержали. Им оказался 40-летний гражданин Германии. Сейчас он находится под стражей по обвинению в нанесении тяжких телесных повреждений и грабеже.

Ранее в Нью-Йорке епископа ограбили на $400 тысяч прямо во время трансляции богослужения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами