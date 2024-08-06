На Ямале пятеро взрослых и двое детей застряли на сломанной лодке на реке Полуй

Спасатели эвакуировали семерых ямальцев, застрявших ночью на реке Полуй. У лодки, в которой находились пять взрослых и два ребенка, сломался мотор. Об этом сообщает департамент гражданской защиты ЯНАО.

Инцидент произошел в акватории реки Полуй вблизи села Сюнай-Сале, спасатели получили сообщение о терпящей бедствие моторной лодке. На поиски выехали два спасателя «Ямалспаса».

Поисковые работы осложнялись плохой видимостью из-за тумана, лодку удалось отыскать, выяснилось, что у рыбаков закончилось топливо, в плавсредстве находились пятеро взрослых и двое детей. Всех пересадили на катер МЧС и доставили на берег, медицинская помощь спасенным не потребовалась.

До этого сообщалось, что семья с двумя несовершеннолетними детьми застряла на неисправной моторной лодке в акватории Калининградского залива, им потребовалась помощь спасателей. Лодку отбуксировали к Приморской бухте, медицинская помощь туристам не понадобилась.

Ранее в Петербурге семилетняя девочка вплавь добралась до берега с унесенной в Финский залив лодки.