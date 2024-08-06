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Подросток выпал из окна строящейся школы в Калининградской области

Под Калининградом подросток упал со второго этажа строящейся школы

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Haggardous50000/Shutterstock

В Калининградской области подросток гулял по стройке и сорвался с высоты. Об этом сообщает «Клопс».

По данным источника издания, инцидент произошел накануне днем в Гурьевском районе. Жители поселка Луговое вызвали на место экстренные службы, когда увидели, что 14-летний мальчик выпал из окна второго этажа строящейся школы.

Очевидцы утверждают, что пострадавший был в сознании. Скорая забрала его в Детскую областную больницу с подозрением на сотрясение головного мозга. В каком состоянии мальчик сейчас находится, не уточняется.

Ранее в Петербурге второклассница выпала из окна, когда делала фото.

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