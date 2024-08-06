На Камчатке учителя спасли девочку от отца-тирана

В Петропавловске-Камчатском в суд передано уголовное дело в отношении мужчины, который обвиняется в истязании собственной дочери. Об этом сообщает СУ СК РФ по Камчатскому краю.

По данным следствия, 40-летний житель Петропавловска-Камчатского в течение трех лет регулярно избивал и морально унижал свою несовершеннолетнюю дочь. О происходящем в семье узнали школьные учителя и сообщили в правоохранительные органы.

Девочку из семьи пришлось изъять, подозреваемый в истязании был арестован, в отношении россиянина возбудили уголовное дело. Материалы расследования переданы в суд для рассмотрения, ему грозит длительный срок заключения.

До этого сообщалось, что в Лесозаводске многодетный отец пять лет истязал пятерых детей. Несовершеннолетние регулярно подвергались истязаниям и унижениям. Когда о происходящем в семье стало известно, детей у родителей изъяли, они переданы под опеку. Приговором суда многодетный отец признан виновным в жестоком обращении. Ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Ранее россиянин девять лет истязал собственных детей и отправился в колонию на 11,5 лет.