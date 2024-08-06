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Россиянин получил страшные ожоги, упав в яму с углем по дороге на работу

В Бурятии мужчина упал в яму с углем по дороге на работу

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Павел Лисицын/РИА Новости

В Улан-Удэ рабочий шел на стройку через поле и провалился в яму с углем, мужчина получил ожоги конечностей. Об этом сообщает Telegram-канал «Информ Полис».

Инцидент произошел в Железнодорожном районе Улан-Удэ. 24-летний мужчина случайно проехал мимо своей остановки и решил пройтись до работы пешком. Он включил навигатор, сервис предложил пройти через небольшой пустырь. Едва взойдя на пригорок, молодой человек провалился в яму с углем.

«Все резко начало жечь, я сразу начал выкарабкиваться. Потом дополз до дороги и начал тормозить машины. Одна-две проехали, но никто не остановился. Решил доползти до работы. Полз-полз до стройки, там меня увидел работодатель и вызвал скорую. Конечно, было больно. Но у меня выбора не было», — рассказал Иван Юдин.

Пострадавшего госпитализировали, трое суток в отделении реанимаций врачи боролись за жизнь улан-удэнца. У него диагностированы ожоги рук и ног второй и третьей степени. По словам мужчины, никаких предупреждающих табличек на пустыре он не заметил, территория, по которой он шел, не была огорожена.

Ранее петербуржец провалился под землю и обварился кипятком во время прогулки с собакой.

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