Брат подрывника авто в Москве усомнился в мотиве преступления

Алексей Серебряков, брат подозреваемого в подрыве машины военного в Москве, усомнился в версии о том, что его родственник совершил преступление ради денег. Слова Алексея передает РИА Новости.

«Мое глубокое убеждение, что у него не было проблем с деньгами, он работал в банке и хорошо зарабатывал. И когда были проблемы, он родителям помогал — перечислял деньги на лекарства, на операцию, сам искал редкие препараты. Покупал подарки, помогал всем родным. Так что я не верю, что он пошел на преступление ради денег», — заявил мужчина.

По словам Алексея, у его брата не было вредных привычек — он не курил, никогда не употреблял наркотики, а в последние несколько лет совсем отказался от алкоголя.

При этом брат подозреваемого не хочет общаться с подсудимым. Он считает, что своими действиями Евгений Серебряков сломал жизнь своим родителям и другим членам семьи.

24 июля в Москве взорвался внедорожник, который якобы принадлежал офицеру Генерального штаба Вооруженных сил РФ Андрею Торгашову. Впоследствии выяснилось, что под автомобилем было установлено взрывное устройство. По информации министерства внутренних дел страны, исполнитель взрыва действовал по заданию украинских спецслужб. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Алексей Серебряков отказался навещать брата в СИЗО.