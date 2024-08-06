В Керчи подросток сорвался с третьего этажа заброшки и упал в воду

В Крыму следователи устанавливают обстоятельства несчастного случая с 14-летним подростком, мальчик упал с высоты третьего этажа на заброшенном заводе. Об этом сообщает СУ СК РФ по республике Крым и городу Севастополю.

Инцидент произошел 2 августа, группа школьников купалась на территории заброшенного завода в Керчи. Дети прыгали в котлован, заполненный водой. 14-летний школьник решил по веревке забраться на третий этаж здания, ударился о край бетонной плиты и упал в воду.

Спасти пострадавшего не удалось. По факту произошедшего республиканский СК возбудил уголовное дело, устанавливается собственник здания, назначено проведение ряда судебно-медицинских экспертиз.

До этого сообщалось, что в Краснодаре семилетний мальчик упал с третьего этажа заброшенной постройки. Как рассказали друзья пострадавшего, они играли в футбол, мальчик наклонился с края бетонной плиты, у него закружилась голова, ребенок сорвался вниз с высоты третьего этажа. С многочисленными травмами школьника госпитализировали в детскую больницу. Проверку по факту травмирования малолетнего проводит региональное МВД.

Ранее на Камчатке ребенок госпитализирован после игр в заброшенном здании.