В Мордовии дети сожгли гараж, сарай и дом, когда жарили хлеб на костре

В Торбеевском районе Мордовии двое школьников сожгли сарай, гараж и жилой частный дом. Об этом сообщает МЧС России в Telegram-канале.

В поселке Красноармейский двое восьмилетних школьников решили пожарить на костре хлеб, в какой-то момент порыв ветра раздул угли. Сначала вспыхнул сарай, пламя быстро перекинулось с деревянной постройки на гараж и жилой двухэтажный дом.

В одной из комнат в момент возгорания находилась бабушка одного из мальчиков. Пострадавших нет, пожар на площади 106 кв. метров удалось ликвидировать.

До этого сообщалось, что в Удмуртии четырехлетний ребенок устроил пожар в доме. Инцидент произошел в Глазове. Отец двойняшек оставил четырехлетних детей со своей знакомой, так как ему нужно было уехать на работу. В какой-то момент россиянка легла спать. Тем временем ребенок нашел зажигалку и поджег белье на гладильной доске. Во время пожара никто не пострадал. Жильцы оперативно узнали о произошедшем и эвакуировались на улицу, троих сотрудники МЧС спасли.

Ранее пьяный россиянин едва не сжег заживо семью соседей с детьми.