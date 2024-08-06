Жителей Дальнереченска призвали к эвакуации

Спасатели призывают к эвакуации жителей микрорайона Мясокомбината в Дальнереченске, где произошел прорыв дамбы на реке Малиновке. Об этом сообщает ТАСС пресс-служба со ссылкой на министерство по делам ГО и ЧС региона.

По предварительным данным, в зону затопления попадают 50 домов. Жителям микрорайона настоятельно рекомендуют эвакуироваться, к этой работе подключены сотрудники полиции и администрации муниципалитета.

«Спасатели помогают жителям поднять мебель, бытовую технику, тем самым сохранить ее при заходе воды в дома», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что для местных жителей подготовлен пункт временного размещения в Дальнереченском ГО — МОБУ СОШ №2 на улице Ленина, 33.

Утром 5 августа сообщалось, что из-за сильных дождей более 20 населенных пунктов в семи муниципалитетах Приморского края оказались отрезаны от транспортного сообщения.

В результате обильных осадков на дорогах Приморья введены ограничения проезда в 15 муниципалитетах. Отмечалось, что от транспортного сообщения отрезан 21 населенный пункт в Партизанском, Ольгинском, Чугуевском, Яковлевском, Тернейском, Красноармейском округах и Дальнереченском районе.

Ранее в Приморском крае частный дом превратился в бассейн.