Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Жителей Дальнереченска призвали к эвакуации

Спасатели призывали к эвакуации жителей микрорайона в Дальнереченске

close
100%
МЧС Приморского края

Спасатели призывают к эвакуации жителей микрорайона Мясокомбината в Дальнереченске, где произошел прорыв дамбы на реке Малиновке. Об этом сообщает ТАСС пресс-служба со ссылкой на министерство по делам ГО и ЧС региона.

По предварительным данным, в зону затопления попадают 50 домов. Жителям микрорайона настоятельно рекомендуют эвакуироваться, к этой работе подключены сотрудники полиции и администрации муниципалитета.

«Спасатели помогают жителям поднять мебель, бытовую технику, тем самым сохранить ее при заходе воды в дома», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что для местных жителей подготовлен пункт временного размещения в Дальнереченском ГО — МОБУ СОШ №2 на улице Ленина, 33.

Утром 5 августа сообщалось, что из-за сильных дождей более 20 населенных пунктов в семи муниципалитетах Приморского края оказались отрезаны от транспортного сообщения.

В результате обильных осадков на дорогах Приморья введены ограничения проезда в 15 муниципалитетах. Отмечалось, что от транспортного сообщения отрезан 21 населенный пункт в Партизанском, Ольгинском, Чугуевском, Яковлевском, Тернейском, Красноармейском округах и Дальнереченском районе.

Ранее в Приморском крае частный дом превратился в бассейн.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами