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Аналитики зафиксировали подорожание попкорна в российских кинотеатрах

«Известия»: попкорн в российских кинотеатрах подорожал на 13%

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Depositphotos

В российских кинотеатрах попкорн в среднем подорожал на 13% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на данные аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

По данным аналитиков, в первом полугодии 2024 года средняя цена за порцию составила 331 рубль — на 17% больше, чем в 2022 году.

В целом рост цен на попкорн стал частью тенденции увеличения расходов посетителей кинотеатров, отметили исследователи. Так, средний чек в кинотеатрах достиг 726 рублей, что стало на 12% больше, чем в 2023 году, и на 20% — чем в 2022-м.

Представители кинотеатральных сетей в свою очередь подтвердили, что попкорн дорожает. Вице-президент сети «КАРО» Ольга Проскурякова добавила, что это первое повышение цен с 2021 года.

При этом, несмотря на рост цен, популярность попкорна среди зрителей не снизилась, обратили внимание аналитики. Продажи популярной кинозакуски в 2024 году даже превысили показатели 2023 года.

Исследование также показало, что самым популярным видом попкорна стал карамельный. На его долю пришлось более 30% продаж.

В последние годы в производстве попкорна наблюдается тенденция к импортозамещению. Если раньше зерно в основном привозили из Франции, а оборудование — из США, то сейчас доля российского зерна на рынке значительно выросла и достигла 75%, заключили в «Чек Индекс».

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