В российском городе прорвало дамбу

В Дальнереченске Приморского края произошел прорыв дамбы. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям региона.

Пострадавших нет.

По информации ведомства, инцидент произошел в микрорайоне Мясокомбината. Поток воды сейчас слабый. На место происшествия выехали спасатели, которые занимаются устранением последствий. В операции задействованы 22 человека, 5 плавсредств и 7 единиц техники.

Дополнительные подробности и последствия инцидента уточняются. Спасатели и другие службы продолжают работу на месте. Для местных жителей организован пункт временного размещения в школе №2 по адресу: улица Ленина, 33.

В настоящее время в Дальнереченске наблюдается активная фаза паводка. Уровень воды в местных водоемах продолжает подниматься, почва переувлажняется.

Ожидаются подтопления низменных участков, дорог и сельскохозяйственных угодий.

Накануне жителей села в Бурятии отрезало от цивилизации после наводнения. В селе Шабур потоком размыло дороги и мосты, поэтому люди вынуждены идти по железнодорожным путям, чтобы попасть домой.

Ранее в Приморье уплыл мост.