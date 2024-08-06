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Над Курской областью сбили еще 11 украинских дронов

Врио губернатора Смирнов: силы ПВО уничтожили 11 украинских БПЛА под Курском

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Stringer/REUTERS

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на вторник, 6 августа, сбили в небе над Курской областью еще 11 украинских беспилотников. Об этом сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

«Силами ПВО уничтожено еще 11 украинских БПЛА самолетного типа», — отметил он.

До этого врио главы региона заявил, что в Курской области были сбиты три украинских дрона.

Накануне Смирнов предупредил об опасности ракетного удара на территории Курской области.

5 августа Смирнов сообщал, что беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал жилой дом в поселке Коренево Курской области, ранение получил местный житель.

В начале июня власти Белгорода призвали жителей использовать подвалы в качестве укрытий.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.

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