Давка произошла в российском аэропорту

В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге произошла давка, но сотрудники быстро справились с ситуацией. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани.

В настоящее время аэропорт функционирует в обычном режиме.

Сегодня утром в некоторых СМИ появились сообщения от очевидцев о том, что в Кольцово раздавались «хлопки», после которых один из пассажиров закричал о стрельбе, что привело к панике и давке.

«Кто-то из пассажиров спровоцировал давку в зоне паспортного контроля. Сотрудники погранслужбы в течение нескольких минут урегулировали ситуацию. Обстоятельства произошедшего уточняют компетентные органы», — сообщил источник агентства.

Пресс-служба воздушной гавани не подтвердила информацию о стрельбе на его территории.

В июле в Екатеринбурге приземлился самолет с отказавшим двигателем. Самолет «Уральских авиалиний», летевший из Антальи в Екатеринбург рейсом U-61574, по прибытию к месту назначения совершил посадку в Кольцово. На борту находились 172 пассажира — никто не пострадал.

Ранее 16 июля сообщалось, что на Урале хозяева кошки бросили питомицу в аэропорту и улетели без нее.