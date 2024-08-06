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В Воронежской области объявили об опасности атаки БПЛА

Губернатор Гусев: в Воронежской области объявлена опасность атаки БПЛА

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Inna Varenytsia/REUTERS

На территории Воронежской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Он призвал население сохранять спокойствие и следить за дальнейшими оповещениями от правительства Воронежской области или от МЧС России.

Гусев подчеркнул, что силы противовоздушной обороны находятся наготове.

До этого российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили три украинских беспилотника самолетного типа в Курской области.

5 августа министерство обороны России сообщило, что дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили над Белгородской областью украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что украинские войска атаковали три населенных пункта в Белгородской области.

Ранее российские силы ПВО сбили четыре крылатые ракеты ВСУ.

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