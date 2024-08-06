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Умер лауреат Нобелевской премии по физике

Умер лауреат Нобелевской премии по физике Ли Чжэндао, которого хвалил Оппенгеймер

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Лауреат Нобелевской премии по физике Ли Чжэндао умер в США, в Сан-Франциско. Ученому было 97 лет, сообщает Шанхайский университет Цзяотун.

Ли Чжэндао считается вторым самым молодым ученым, который получил Нобелевскую премию. Высокой награды он был удостоен в 1957 году, в 31 год. Исследователь смог опровергнуть закон сохранения пространственной четности для слабых взаимодействий.

Он родился в Шанхае 24 ноября 1926 года. Подающего надежды студента Чжэцзянского университета китайское правительство направило для обучения в аспирантуре США. Ученый окончил Чикагский университет и остался преподавать в Америке. В 29 лет он защитил докторскую диссертацию и стал самым молодым профессором.

Ли имеет множество наград, в числе которых премия Альберта Эйнштейна и медаль Галилео Галилея. Его называют одним из самых блестящих физиков-теоретиков ХХ века.

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