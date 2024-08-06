Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Суд в Феодосии арестовал напавших на чемпиона России по боксу

В Феодосии арестовали всех девятерых напавших на боксера Двали

close
100%
СУ СК РФ по Крыму и Севастополю

Суд арестовал еще троих участников массовой драки в Феодосии, обвиняемых в покушении на убийство чемпиона России по боксу Дмитрия Двали. Теперь под стражей находятся девять человек, сообщает пресс-служба крымского следственного управления СК РФ.

Ранее сообщалось о том, что суд уже арестовал шестерых участников этой драки до 29 сентября.

«Арестованы еще трое участников инцидента на набережной Феодосии. В отношении двоих из них суд изменил меру пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что все девять задержанных, жители Феодосийского городского округа, обвиняемые в покушении на убийство спортсмена, останутся под арестом до 29 сентября включительно.

Чемпион Европы по боксу в весовой категории до 54 килограммов Дмитрий Двали получил серьезную травму глаза в ходе драки.

По словам его тренера Ивана Щёлока, 28 июля спортсмен и его товарищ решили искупаться и стали свидетелями того, как толпа избивает подростка. Они попытались заступиться, после чего нападавшие обратили внимание на Двали и начали его бить, один из ударов пришелся ему в глаз.

Сперва Двали был госпитализирован в Феодосии, а затем перевезен в Москву. Ему грозит потеря глаза.

Нападавшие были задержаны в понедельник днем. По данным СК, это граждане России: трое из них работали охранниками в местном клубе, остальные — разнорабочими. Следователи провели обыски по местам жительства задержанных и их родственников, изучают записи с камер наблюдения и опрашивают свидетелей конфликта.

Первоначально дело было возбуждено по статье о хулиганстве, но глава Следственного комитета Александр Бастрыкин распорядился переквалифицировать его на покушение на убийство. Расследование находится под контролем центрального аппарата ведомства.

Ранее в Москве мужчина открыл стрельбу по женщине и ее трехлетней дочери на детской площадке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами