Суд в Феодосии арестовал напавших на чемпиона России по боксу

Суд арестовал еще троих участников массовой драки в Феодосии, обвиняемых в покушении на убийство чемпиона России по боксу Дмитрия Двали. Теперь под стражей находятся девять человек, сообщает пресс-служба крымского следственного управления СК РФ.

Ранее сообщалось о том, что суд уже арестовал шестерых участников этой драки до 29 сентября.

«Арестованы еще трое участников инцидента на набережной Феодосии. В отношении двоих из них суд изменил меру пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что все девять задержанных, жители Феодосийского городского округа, обвиняемые в покушении на убийство спортсмена, останутся под арестом до 29 сентября включительно.

Чемпион Европы по боксу в весовой категории до 54 килограммов Дмитрий Двали получил серьезную травму глаза в ходе драки.

По словам его тренера Ивана Щёлока, 28 июля спортсмен и его товарищ решили искупаться и стали свидетелями того, как толпа избивает подростка. Они попытались заступиться, после чего нападавшие обратили внимание на Двали и начали его бить, один из ударов пришелся ему в глаз.

Сперва Двали был госпитализирован в Феодосии, а затем перевезен в Москву. Ему грозит потеря глаза.

Нападавшие были задержаны в понедельник днем. По данным СК, это граждане России: трое из них работали охранниками в местном клубе, остальные — разнорабочими. Следователи провели обыски по местам жительства задержанных и их родственников, изучают записи с камер наблюдения и опрашивают свидетелей конфликта.

Первоначально дело было возбуждено по статье о хулиганстве, но глава Следственного комитета Александр Бастрыкин распорядился переквалифицировать его на покушение на убийство. Расследование находится под контролем центрального аппарата ведомства.

Ранее в Москве мужчина открыл стрельбу по женщине и ее трехлетней дочери на детской площадке.