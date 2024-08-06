Лето 2024 года сочли «обычным»

Лето 2024 года на европейской части России относится к разряду «обычных». Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает РИА Новости.

«Это лето на европейской части России, <…> совсем обычное», — сказал Вильфанд, отметив, что погода достаточно устойчивая, но может и резко поменяться.

Синоптик обратил внимание, что в течение первой декады августа температура воздуха прогнозируется близкой к нормальным для этого периода значениям. Он пояснил, что «вполне основательная» летняя солнечная энергия сглаживает холодный воздух.

До этого синоптик назвал время прихода в Москву классического «бабьего лета». Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что это время по прогнозу наступит в сентябре. По его словам, дефицит влаги в последний месяц лета в столице может составить 20-30% при норме 78 мм.

В конце июля Тишковец предсказал снижение температуры в Москве и Подмосковье ниже 20℃ впервые с начала июня.

Ранее в Москве завершился период жары.