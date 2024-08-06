Опубликовано видео мощного удара по оборонному предприятию под Киевом

Telegram-канал SHOT опубликовал видео, на котором, предположительно, запечатлен прилет по оборонному предприятию под Киевом. Кадры сняты в украинском городе Бровары.

«Сообщается, что атаковано оборонное предприятие в районе ТЦ «Терминал», — уточнили в публикации.

В ролике слышен мощный взрыв, после которого над городом поднялся столб дыма.

До этого взрыв зафиксировали в Полтавской области в центральной части Украины. Об этом написало украинское издание «Общественное. Новости». По данным официального ресурса для оповещения населения, в ночь на вторник, 6 августа, в 12 регионах страны, в том числе в Полтавской области, ввели режим предупреждения об угрозе с воздуха.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. Речь идет об ударах по складам с боевой техникой, энергетической инфраструктуре и логистике Вооруженных сил Украины. С тех пор воздушная и ракетная тревоги объявляются регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.