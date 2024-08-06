Эксперт заявил, что новая вакцина против холеры не нужна

Разрабатывать новую вакцину от холеры нет необходимости, так как развитие заболевания не прогнозируется. Об этом сообщил директор Научно-исследовательского института (НИИ) системной биологии и медицины Роспотребнадзора Вадим Говорун, передает ТАСС.

«[Разработка дополнительной вакцины от холеры] не нужна», — отметил он.

Эксперт напомнил, что среди морских бактерий немало вибрионов (бактерий, вызывающих пищевые инфекции), но для человека они не представляют угрозы. По его словам, для того, чтобы это стало холерой, требуется целый ряд событий. Например, нужно, чтобы холерный вибрион попал в некий водоем, у него должны присутствовать свои токсины.

Сейчас в России зарегистрирована вакцина против холеры в виде таблеток, которую произвел Российский научно-исследовательский противочумный институт «Микроб» Роспотребнадзора.

В начале июля в водоемах Мариуполя Донецкой народной республики обнаружили холероподобный вибрион.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали о холере в странах БРИКС.