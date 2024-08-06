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В Белгороде и Шебекино объявлена ракетная опасность

Губернатор Гладков: в Белгороде и Шебекино объявлена ракетная опасность

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Svetlana Vozmilova/Global Look Press

В Белгороде объявлена ракетная опасность. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Ракетная опасность также действует в Белгородском районе, городе Шебекино и Шебекинском округе.

До этого Гладков сообщал, что пять мирных жителей пострадали во время атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Шебекинский городской округ.

3 августа три населенных пункта Белгородской области были атакованы украинскими дронами. По данным Минобороны России, системы противовоздушной обороны в ночь на субботу перехватили и уничтожили в общей сложности 75 беспилотников над регионами РФ.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов беспилотных летательных аппаратов по России «будет увеличиваться».

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

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