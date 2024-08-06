Умер муфтий Карачаево-Черкесии

Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа и муфтий Карачаево-Черкесии Исмаил Бердиев скончался в возрасте 70 лет. Об этом сообщает Telegram-канал муфтията.

Бердиев также являлся членом Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте России.

По информации пресс-службы муфтията Дагестана, «Исмаил-хаджи Бердиев был выдающимся религиозным деятелем, который посвятил свою жизнь служению Исламу и укреплению межрелигиозного диалога».

Бердиев родился 27 февраля 1954 года в селении Белые Воды, находившемся в Казахской ССР. Он получил образование в медресе Мири Араб в Бухаре, Исламском институте в Ташкенте и в Каирском университете «Аль-Азхар» в Египте.

В 1989 году Исмаил Бердиев был избран председателем казыята мусульман Ставропольского края, а в 1991 году стал главой Духовного управления мусульман Карачаево-Черкесии. В 2003 году он занял пост председателя Координационного центра мусульман Северного Кавказа, а в 2004 году вошел в состав Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте.

В феврале 2024 года ему был вручен орден «За заслуги перед отечеством» IV степени.

Ранее скончался главный муфтий Узбекистана.