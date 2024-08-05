В Екатеринбурге мужчина упал на нож и получил серьезную травму, играя с племянником

Иностранцу понадобилась помощь медиков Екатеринбурга после игр с племянником. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник.

Инцидент произошел в доме на улице Бакинских Комиссаров. По словам собеседника, 21-летний молодой человек из Таджикистана решил поиграть с младшим членом семьи, но в какой-то момент наступил на мяч, не смог удержаться на ногах и упал на стул, где лежал нож.

«Парень получил колото-резаную рану в живот и к приезду скорой находился в крайне тяжелом состоянии», – поделился источник.

Для помощи пострадавшему направили реанимационную бригаду, но спасти молодого человека не удалось.

На ситуацию обратили внимание в правоохранительных органах. Силовики изъяли из дома семьи пять ножей, телефон и другие предметы. На данный момент специалисты проводят проверку.

Известно, что на территории России семья, состоящая из отца, матери, сестер и племянника молодого человека, находилась легально. Иностранцы приехали в РФ на заработки. По словам соседей, они не конфликтовали с окружающими и между собой. В день произошедшего таких-либо ссор и криков никто не слышал.

Ранее в Петербурге подросток, страдающий психическим расстройством, напал на отца-инвалида.