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Пьяный россиянин угнал машину таксиста после неудачной поездки

В Воронеже мужчину задержали за угон автомобиля у таксиста

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Shutterstock

В Воронеже поездка на такси закончилась для водителя угоном автомобиля. Об этом сообщает управление МВД по Воронежской области.

Инцидент произошел в Новоусманском районе. По словам самого таксиста, к нему в машину сел пассажир, который вел себя неадекватно и находился в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчине за рулем это не понравилось, и он решил прервать поездку. Для этого россиянин остановился и отправился к местным жителям, чтобы они вызвали полицию. Клиент тем временем пересел за руль автомобиля марки Lada и скрылся.

Владелец машины быстро обратился в правоохранительные органы, после чего информация об угнанном средстве передвижения появилась у всех подразделений Госавтоинспекции.

В результате 39-летнего подозреваемого оперативно задержали. В отношении россиянина возбуждено уголовное дело. На данный момент он находится под подпиской о невыезде. Информация о том, почему подозреваемый так поступил, не уточняется.

Ранее саратовский школьник угнал машину и устроил гонки с полицией.

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