Посольство РФ призвало россиян покинуть Бангладеш

Посольство России в Дакке призвало сограждан по возможности покинуть Бангладеш и вернуться на родину. Об этом сообщается в Telegram-канале дипмиссии.

«С учетом возможного продолжения протестов в связи с формированием [в Бангладеш] переходного правительства гражданам Российской Федерации рекомендуем рассмотреть возможность возвращения в Россию, когда это будет безопасно», — cказано в заявлении посольства.

В дипмиссии также порекомендовали россиянам уделять внимание личной безопасности, избегать мест массового скопления людей и проведения акций протеста. Там также посоветовали им всегда носить с собой личные документы и заряженный мобильный телефон для экстренной связи. Кроме того, граждан РФ призвали поддерживать в домах достаточный запас воды, продовольствия и медикаментов.

Также в сообщении говорится, что посольство работает в ограниченном режиме, а консульский отдел будет закрыт до 7 августа.

5 августа протестующие взяли штурмом официальную резиденцию премьер-министра Бангладеш Шейх Хасины в Дакке. Хасина подала в отставку и уехала из страны в Индию. По информации индийской газеты Hindu, она запросила убежище в Великобритании.

Массовые беспорядки в Бангладеш начались в июне 2024 года на фоне студенческих протестов из-за квот на трудоустройство и продолжаются до сих пор. К борьбе с митингующими привлечена армия.

Ранее россиянка рассказала об обстановке в Бангладеш во время протестов.