Нарколог развеял миф о пользе алкоголя при болезни

Главный внештатный специалист, психиатр-нарколог департамента здравоохранения Москвы Антон Масякин заявил РИА Новости, что утверждение о том, что ОРВИ можно вылечить при помощи алкоголя, является мифом.

«Это миф. ОРВИ – острая респираторная вирусная инфекция, и вылечиться при помощи алкогольных напитков от острой респираторной вирусной инфекции невозможно», — ответил специалист на вопрос о правдивости мнения, что некоторые болезни, например ОРВИ, можно вылечить крепким алкоголем.

Масякин уточнил, что вред, который организму нанесет стакан алкоголя, гораздо более весом, чем лечение другими способами. При этом, эксперт подчеркнул, что существуют препараты, которые в гораздо более короткий срок и более эффективно помогут человеку выздороветь.

До этого ученые из Канадского института исследований употребления психоактивных веществ при Университете Виктории установили, что умеренное потребление алкоголя не продлевает жизнь и не укрепляет здоровье.

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