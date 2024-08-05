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В Москве мужчина открыл стрельбу по женщине и ее трехлетней дочери на детской площадке

В Москве мужчину задержали за стрельбу из пистолета по детской площадке

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Москвича подозревают в том, что он открыл стрельбу по местным жителям. Об этом сообщает прокуратура столицы.

Инцидент произошел в Восточном Дегунино, на улице 800-летия Москвы. По версии правоохранителей, 40-летний мужчина подошел к окну своей квартиры на четвертом этаже одного из домов и несколько раз выстрелил в сторону детской площадки.

В результате травмы получили женщина и ее трехлетняя дочь. О характере повреждений не сообщается.

После произошедшего россиянина задержали. В его жилье обнаружили пневматический пистолет.

На данный момент проходит процессуальная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о хулиганстве. Процесс находится на контроле у прокуратуры.

До этого в Петербурге сотрудник бара во время драки с одним из клиентов выстрелил в оппонента. В результате обоим участникам потасовки понадобилась помощь медиков. У посетителя диагностировали пулевое ранение кисти и гематомы.

Ранее подросток случайно выстрелил из пистолета и попал в окно квартиры в Петербурге.

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