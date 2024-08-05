Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В полиции Британии назвали количество задержанных с начала беспорядков

Полиция Британии: с начала беспорядков задержано около 380 человек

close
100%
Reuters

С начала массовых беспорядков, вспыхнувших после нападения с ножом на детей в английском Саутпорте, полиция Великобритании задержала около 380 человек. Об этом сообщается в заявлении на сайте ведомства.

Глава Национального совета начальников полиции (NPCC) Гэвин Стивенс заверил общественность, что «по всей стране действуют единые и решительные меры полиции», которая «делает все возможное, чтобы справиться с этими беспорядками и обеспечить безопасность граждан».

По его словам, к настоящему моменту «было произведено 378 арестов». Полиция ожидает, что их количество «будет расти с каждым днем», поскольку правоохранительные органы продолжают выявлять причастных и задерживать ответственных.

Стивенс заявил, что полиция не считает указанные беспорядки акциями протеста, в которых люди реализуют свои демократические права.

«Это ненужное насилие, и мы видели, что важные общественные центры, такие как Бюро консультаций для граждан и библиотека, были полностью разрушены», — сказал он.

29 июля в Саутпорте 17-летний подросток с ножом устроил нападение во время занятий для детей по танцам и йоге. Всего в результате атаки пострадали девять детей, троих из которых спасти не удалось, а также двое взрослых. Нападавший был задержан, ему предъявили обвинения. При этом в полиции заявили, что атака не связана с терроризмом.

После нападения распространилась неподтвержденная информация о том, что подозреваемый является беженцем. На фоне появления этих данных произошли беспорядки в Саутпорте, Лондоне и других британских городах. Сторонники крайне правой организации «Английская лига защиты» (English Defence League) устроили столкновения с полицейскими на акции протеста в Саутпорте. Более 50 стражей порядка пострадали при беспорядках.

Позднее массовые беспорядки стали возникать в других городах страны. Вечером 4 августа протестующие попытались атаковать отели в городах Ротерем и Тамворт, где, предположительно, размещены мигранты.

Ранее в Великобритании созвали чрезвычайный комитет из-за беспорядков.

Все новости на тему:
Беспорядки в Британии
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами