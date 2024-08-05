Стали известны даты проведения «Цифрового диктанта»

Всероссийская акция «Цифровой диктант» в этом году пройдет с 10 по 28 октября на смене молодежного образовательного летнего форума «Территория первых» . Об этом на панельной дискуссии «Мама, папа я – цифровая семья» рассказала исполнительный директор РАЭК Екатерина Демкина.

По ее словам, принять участие в акции и проверить свои знания сможет любой желающий по всей стране.

«Опыт проведения тестирования прошлых лет показал, что интерес граждан к развитию цифровой грамотности, самообучению и безопасности пользователей в Сети растет, а с появлением новых технологий сегодня как никогда важно объединить усилия общества, бизнеса и государства для развития навыков использования цифровых сервисов и услуг», — рассказала она.

Демкина напомнила, что ежегодно проект поддерживают ключевые представители цифрового контура России и государства. Она уточнила, что в этом году к акции присоединилось «Движение первых».

«Уверена, благодаря нашему сотрудничеству, мы привлечем еще больше пользователей Рунета, взрослых и детей, к прохождению тестирования и проверке своих знаний в области цифровой среды», – подчеркнула она.

Председатель правления «Движения первых» Григорий Гуров отметил, что движение формирует навыки безопасной жизнедеятельности в городской, цифровой и природной средах, финансовой и правовой грамотности.

«В Движении первых каждый ребенок чувствует защищенность и равные перспективы для развития. Цифровой диктант не только выявит проблемные места, но и даст новые знания, а также сформирует полезные навыки для жизни»», — добавил он

Напомним, что «Цифровой диктант проходит по всей России с 2019 года. В 2023 году индекс цифровой грамотности населения страны составил 6,43 балла из 10. Организатором акции является РАЭК. Медаихолдинг Rambler&Co стал стратегическим информационным партнером «Цифрового диктанта».