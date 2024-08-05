Нарколог рассказал, сколько лет жизни человек теряет из-за алкоголизма

Главный внештатный специалист, психиатр-нарколог департамента здравоохранения Москвы Антон Масякин рассказал, что человек может потерять много лет жизни из-за алкоголизма. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам врача, пациент с алкогольной зависимостью может потерять биологически в среднем от шести до 15 лет жизни. Он отметил, что их потеря зависит от исходной базы, состояния здоровья, от количества употребляемого спиртного.

Нарколог также обратил внимание на социальные последствия употребления алкоголя. Например, человек теряет работу либо не может ее найти, из-за чего еще больше употребляет.

«Далее жена или муж уходят, дети перестают общаться — это второй круг проблем. То есть он теряет годы продуктивного социального функционирования», — добавил Масякин.

До этого ученые из Канадского института исследований употребления психоактивных веществ при Университете Виктории установили, что умеренное потребление алкоголя не продлевает жизнь и не укрепляет здоровье.

Ранее сообщалось, что россияне стали пить больше алкоголя.