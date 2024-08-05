Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Нарколог рассказал, сколько лет жизни человек теряет из-за алкоголизма

Нарколог Масякин: человек с алкоголизмом может потерять до 15 лет жизни

close
100%
Depositphotos

Главный внештатный специалист, психиатр-нарколог департамента здравоохранения Москвы Антон Масякин рассказал, что человек может потерять много лет жизни из-за алкоголизма. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам врача, пациент с алкогольной зависимостью может потерять биологически в среднем от шести до 15 лет жизни. Он отметил, что их потеря зависит от исходной базы, состояния здоровья, от количества употребляемого спиртного.

Нарколог также обратил внимание на социальные последствия употребления алкоголя. Например, человек теряет работу либо не может ее найти, из-за чего еще больше употребляет.

«Далее жена или муж уходят, дети перестают общаться — это второй круг проблем. То есть он теряет годы продуктивного социального функционирования», — добавил Масякин.

До этого ученые из Канадского института исследований употребления психоактивных веществ при Университете Виктории установили, что умеренное потребление алкоголя не продлевает жизнь и не укрепляет здоровье.

Ранее сообщалось, что россияне стали пить больше алкоголя.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами