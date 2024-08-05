Диетолог рассказала, какую опасность могут представлять арбузы для беременных

Диетолог Елена Соломатина заявила, что арбузы с высоким содержанием нитратов представляют опасность как для людей с некоторыми заболеваниями, так и для беременных. Об этом сообщает «Лента.ру».

По словам специалиста, сейчас в продаже есть арбузы из стран ближнего зарубежья, из Дагестана, скоро появятся ягоды из Астрахани, но также попадаются арбузы с большим содержанием нитратов. Понять, что арбуз содержит большое количество нитратов, зачастую можно только разрезав его.

«Если, разрезав ягоду, мы видим много прожилок, белых, желтых, особенно, если они сильно закручиваются, значит, ягоду активно «кормили», в ней много нитратов. Мякоть может быть красной, но глянцевой, даже слегка в синеву, и с немного химическим вкусом. Такой арбуз, конечно, лучше не есть», — отметила Соломатина.

Она уточнила, что ягода с большим содержанием нитратов может спровоцировать гипоксию, что особенно опасно для беременных, а также для людей с хроническими заболеваниями.

До этого доктор биологических наук Наталья Ефимочкина рассказала, что арбуз лучше использовать как перекус или десерт, не злоупотребляя им. Людям с диабетом и другими хроническими заболеваниями о включении арбуза в диету лучше поговорить с врачом.

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