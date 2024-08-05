В Подмосковье пройдет марафон «Земля спорта»

В Балашихе на стадионе «Метеор» пройдет региональный этап Всероссийского марафона «Земля спорта», сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В марафоне примут участие команды из 15 городских округов. Общее количество участников составит 150 человек.

В пресс-службе отметили, что участие в марафоне могут принять желающие всех возрастов с любым видом подготовки начиная со спортсменов-любителей, заканчивая профессионалами. Подобные мероприятия мотивируют население к спортивному образу жизни, а также привлекают внимание к занятиям физической культурой с целью укрепления здоровья.