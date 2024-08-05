Разведчица Дульцева рассказала о своих эмоциях при сходе с трапа самолета после обмена

Разведчица-нелегал Анна Дульцева, вернувшаяся в Россию в результате масштабного обмена заключенными, не сдержала слез при сходе с трапа самолета в аэропорту Внуково. Об этом она рассказала в эфире телеканала «Россия 1».

«Эти почти два года [в тюрьме] были очень тяжелыми», — сказала Дульцева, отметив, что была потрясена, увидев на выходе из самолета в Москве президента Владимира Путина и почетный караул.

close 100% «Газета.Ru»

В свою очередь, дочь Дульцевой, вернувшаяся в Россию в рамках того же обмена, сказала, что впервые в жизни видела мать плачущей.

1 августа Россия и Запад провели в Анкаре крупнейший обмен заключенными. В нем участвовали 26 человек, находившихся в тюрьмах России, США, Германии, Польши, Словении, Норвегии и Белоруссии. Десять освобожденных, включая двух детей, отправились в Россию, тринадцать — в Германию, трое — в США.

В частности, в РФ вернулись Вадим Красиков, приговоренный к пожизненному заключению в Германии за ликвидацию чеченского полевого командира, а также Артем и Анна Дульцевы, осужденные в Словении за шпионаж. Среди тех, кого получил Запад, оказались журналист WSJ Эван Гершкович, бывший морской пехотинец Пол Уилан, публицист Владимир Кара-Мурза (признан в РФ иностранным агентом) и бывший столичный муниципальный депутат Илья Яшин (признан в РФ иностранным агентом).

Ранее СМИ раскрыли детали жизни супругов Дульцевых в Словении.