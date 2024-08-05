«Становится страшно»: россиянка — об обстановке в Бангладеш во время протестов

Русскоязычная жительница Бангладеш Елена рассказала «Газете.Ru», что ей становится страшно находиться в стране из-за мародерства и нападений. Женщина добавила, что полиция и армия не защищают людей (но и не нападают).

«Сейчас все, что было связано с независимостью, с партией «Авами лиг», подлежит уничтожению, повреждению. Только что снесли памятник основателю этого государства Шейху Муджибуру Рахману. Его называли отец нации, и стоял огромнейший памятник, который так же, как и памятник Саддаму Хусейну, разнесли. Сожгли, разграбили здание парламента, которое является уникальным, одно из самых красивых зданий парламента в мире, потому что оно даже внесено в список ЮНЕСКО. Становится страшно. На улицу выйти можно, но армия, полиция никого не защищает, но и не нападает, как это было в самом начале. То есть нападение может быть только со стороны этой разошедшейся молодежи, которая уже не всегда та студенческая молодежь, начавшая это движение», — сказала она.

По словам Елены, власти не эвакуируют мирное население, однако россияне, по ее мнению, находятся в безопасности.

«Говорят, что в резиденцию премьер-министра, сбежавшей из страны, охрана, армия, открыла ворота и впустила разгневанную толпу, которая все разграбила и уничтожила. Никто никого не эвакуирует. Спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Наше комьюнити соотечественников, я думаю, более или менее в безопасности. Сейчас собираюсь позвонить в посольство и узнать, что они для нас готовят и готовят ли вообще. Есть надежда, что завтра будет сформировано временное правительство и эта волна понемногу должна улечься», — пояснила она.

Еще одна жительница Бангладеш Марина (имя изменено) в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, что до отмены комендантского часа сидит дома в «абсолютной безопасности». Она также заявила о перебоях в работе интернета.

«Я в Дакке сейчас. Пока комендантский час не отменили, я сижу дома. Население не эвакуируется. Я слышу, что многие люди вышли на улицу, но я не буду рисковать. Дома абсолютно безопасно. Судя по новостям в группах, во всем Бангладеш такая обстановка. Протестуют только студенты, которых умело накрутили. Сначала требовали отмены квот, но когда правительство пошло им на уступки и ситуация нормализовалась, они возобновили демонстрации и стали требовать отставки правительства. Поэтому нас закрыли всех вчера вечером. Сегодня премьер подала в отставку, выбирается временное правительство, и мы ждем, что сообщат на завтра об отмене комендантского часа. Мы сидели уже в конце июля пять дней без интернета. Сейчас интернет есть, даже разблокировали WhatsApp. Нет мобильного интернета, вчера отключили. Wi-Fi не работал у меня сегодня несколько часов», — уточнила она.

Массовые беспорядки в Бангладеш начались в июне 2024 года на фоне студенческих протестов из-за квот на трудоустройство и продолжаются до сих пор. К борьбе с митингующими привлечена армия.

5 августа протестующие взяли штурмом официальную резиденцию премьер-министра страны Шейх Хасины в Дакке. Агентство Reuters сообщило, что Хасина подала в отставку и уехала из страны в Индию. По последним данным, она хочет запросить убежище в Великобритании.

Главнокомандующий Бангладеш Вакар-уз-Заман анонсировал создание временного правительства в стране по итогам переговоров с представителями политических партий. Генерал подчеркнул, что все виновные в насилии в ходе протестов будут осуждены.

Ранее в посольстве РФ в Бангладеш заявили «Газете.Ru», что в стране находятся 5 тысяч россиян.