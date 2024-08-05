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Раскрыт простой способ снизить риск деменции

Эндокринолог Павлова рассказала, что рыбий жир помогает снизить риск деменции

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Shutterstock

Рыбий жир (омега-3) может помочь в профилактике деменции. Такой способ снизить риск развития болезни Альцгеймера и старческого слабоумия в своем Telegram-канале раскрыла эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова.

Она пояснила, что польза рыбьего жира для профилактики когнитивных расстройств доказана последним исследованием. Врач отметила, в научном эксперименте участвовали пожилые люди — носители гена APOE4, ответственного за предрасположенность к деменции. Одна группа добровольцев в течение определенного времени получила рыбий жир, а вторая — плацебо в виде соевого масла.

Павлова рассказала, что через год у носителей опасного гена, принимавший рыбий жир, резко уменьшилось нарушение целостности клеток головного мозга, а в группе, которая принимала плацебо, таких результатов не было.

В то же время эндокринолог подчеркнула, что не всем пожилым людям стоит принимать рыбий жир, поскольку переизбыток Омега-3 может навредить организму. Однако, отметила врач, включение в рацион жирной морской рыбы позволит получить необходимые полезные кислоты.

До этого гендиректор Научного центра персонализированной психиатрии, врач-психиатр Надежда Соловьева сообщила, что потребление некоторых продуктов повышает риски развития деменции, в том числе колбасных и хлебобулочных изделий.

Ранее эксперты назвали расстройство психики, повышающее риск деменции на 74%.

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