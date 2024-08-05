На Кубани третьи сутки ищут пропавшую в лесу пенсионерку

В Сочи спасатели третий день ищут потерявшуюся пожилую женщину. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, 2 августа 69-летняя россиянка отправилась на прогулку в окрестностях поселка Красная Поляна. Вечером пенсионерка связалась с родственниками и рассказала, что заблудилась. Никаких особенностей местности, которые позволили бы быстро ее найти, потерявшаяся не назвала. После этого женщина больше не звонила, выйти на связь с ней также не получилось.

До этого двое туристов заблудились на горе Аигби в Сочи, семейной паре потребовалась помощь спасателей. Семейная пара спускалась с горы по технической тропе в поселок Красная Поляна. Муж и жена шли по навигатору и заблудились, приложение показало им путь, длиной в 6 км.

Ранее потерявшийся в горах Калифорнии турист десять дней выживал на ягодах.