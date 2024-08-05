Начальник полиции Лондона выхватил микрофон у журналиста

Начальник полиции Лондона Марк Роули после совещания в правительстве выхватил микрофон у журналиста, когда тот задал ему вопрос о ситуации с беспорядками в Великобритании. Об этом сообщает Sky News.

Погромы ультраправых продолжаются несколько дней, они начались после инцидента с нападением 17-летнего подростка с ножом на танцевальный кружок в Саутпорте 29 июля. Всего в результате атаки пострадали девять детей, троих из которых спасти не удалось, а также двое взрослых. Нападавший был задержан, ему предъявили обвинения. При этом в полиции заявили, что атака не связана с терроризмом.

После нападения распространилась неподтвержденная информация о том, что подозреваемый является беженцем. На фоне появления этих данных произошли беспорядки в Саутпорте, Лондоне и других британских городах. Сторонники крайне правой организации «Английская лига защиты» (English Defence League) устроили столкновения с полицейскими на акции протеста в Саутпорте. Более 50 полицейских пострадали при беспорядках.

Позднее массовые беспорядки стали возникать в других городах страны. Были задержаны более сотни человек. Вечером 4 августа протестующие попытались атаковать отели в городах Ротерем и Тамворт, где, предположительно, размещены мигранты.

Ранее премьер Британии пообещал наказать участников беспорядков.