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Lufthansa приостановила полеты в Тегеран

Lufthansa: полеты в Тегеран приостановлены до 8 августа

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Kai Pfaffenbach/Reuters

Из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке авиакомпании, входящие в концерн Lufthansa Group, в срок до 8 августа приостанавливают полеты в Тегеран. Об этом со ссылкой на пресс-службу концерна сообщает ТАСС.

«На основании обновленного анализа безопасности Lufthansa Group снова корректирует свои рейсы на Ближний Восток. Все рейсы в Тегеран отменены до 8 августа включительно», — говорится в заявлении авиаперевозчика.

29 июля сообщалось, что ряд авиакомпаний из различных стран приостановили свои рейсы в международный аэропорт имени Рафика Харири в Бейруте, опасаясь возможных атак со стороны израильских военно-воздушных сил.

Недавнее обострение ситуации на Ближнем Востоке началось после атаки дома главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Предположительно в дом попала израильская ракета. В Иране он находился для участия в церемонии инаугурации нового президента страны Масуда Пезешкиана.

ХАМАС обвиняет в случившемся Израиль. Израиль, в свою очередь, официально не взял на себя ответственность.

Ранее страны G7 призвали к деэскалации на Ближнем Востоке.

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