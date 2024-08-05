Стало известно, сколько получат пострадавшие от паводка в Забайкальском крае

Всем жителям Забайкальского края, пострадавшим от паводковых явлений, выплатят компенсацию в размере 15 тыс. рублей. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Александр Осипов.

Он уточнил, что за частичную утрату имущества гражданам также положена компенсация в размере 75 тыс. рублей. При этом те, кто полностью утратил имущество, получат от правительства субъекта 150 тыс. рублей.

По словам главы Забайкальского края, сейчас первоочередной задачей для властей является восстановление дорог и освещения. Также администрации предстоит принять меры по восстановлению жилищно-коммунального хозяйства и оценке ущерба, нанесенного паводком.

«Вода подтопила более 300 домохозяйств в Орловске <...> и более 80 [домохозяйств] в Петровске-Забайкальском. Большинство людей ушло к родственникам временно пережить», — добавил Осипов.

Он подчеркнул, что вода уже отступила из данных населенных пунктов. Как отметил губернатор региона, все силы и средства подготовлены на случай повторного ухудшения паводковой ситуации.

4 августа Главное управление МЧС РФ по Забайкальскому краю сообщило, что в регионе из-за подтопления домов эвакуировали более 100 человек. По информации ведомства, причиной паводка послужили обильные осадки.

Ранее в Республике Бурятия на фоне паводка прорвало дамбу.