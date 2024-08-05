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В Нигерии задержали Ленина

Premium Times: силовики в Нигерии задержали лидера протестов Ленина

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Sunday Alamba/AP

Служба госбезопасности Нигерии задержала одного из лидеров антиправительственных протестов Майкла Ленина. Об этом сообщила нигерийская газета Premium Times.

«Ленин является национальным координатором кампании за права молодежи Нигерии», — говорится в публикации.

В материале уточняется, что Ленин был задержан у себя дома в столице страны Абудже. По данным обозревателей газеты, причиной задержания могла быть созванная арестованным пресс-конференция, на которой он подверг критике обращение к нации президента Нигерии Болы Тинубу, призвавшего прекратить протесты.

До этого газета The New York Times сообщила, что американские военные передали свою последнюю базу в Нигере местным вооруженным силам, завершив вывод войск из страны.В материале говорилось, что последняя группа американских военнослужащих из 1000 человек села на грузовой самолет ВВС и вылетела с авиабазы ​​стоимостью $110 млн.

Ранее сообщалось, что США ищут страны в Африке для переброски войск после ухода из Нигера и Чада.

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