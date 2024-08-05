Город в Кемеровской области затопило после ливня

В кузбасском городе Новокузнецке улицы затопило после сильного ливня. Очевидцы делятся видео в Telegram-канале «Типичный Новокузнецк».

По словам местных жителей, ливнем затопило пересечение проспекта Металлургов и улицы Кутузова. Кроме этого, на улице Кутузова из-за осадков под воду погрузилась часть дорожных знаков и заборов, отделяющих проезжую часть от пешеходной. Горожане передвигаются по колено в воде.

Новокузнечане отмечают, что подобных ливней в городе не наблюдалось давно. Городские власти организовали оперштаб и планируют использовать всю свободную технику для очистки улиц. В администрации отметили, что работа по очистке крышек дождеприемных колодцев и по откачке воды ведется в усиленном режиме.

«Отметим, что система ливневой канализации не может сразу принять такой объём воды, для этого нужно время», — говорится в сообщении горадминистрации.

По прогнозам синоптиков, дожди в городе продолжатся минимум до среды.

5 августа мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов объявил, что ушел в отставку.

Ранее в Петербурге детская площадка превратилась после дождей в «аквапарк».