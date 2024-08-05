Экс-депутата ГД РФ оштрафовали за цитирование Гитлера

Действующего астраханского депутата и бывшего члена Государственной думы РФ Олега Шеина обязали выплатить штраф в размере 2000 рублей за пост в социальных сетях с критикой фронтового священника, иерея Максима (Серпицкого). Об этом в своем Telegram-канале написал сам парламентарий.

Законодатель рассказал, что упомянутая публикация посвящена заявлению священника, который назвал мигрантов «паразитами». В тексте Шеин сравнивает слова иерея с высказыванием канцлера Третьего рейха Адольфа Гитлера из его книги «Моя борьба» (запрещена в РФ и внесена в Федеральный список экстремистских материалов). В ней диктатор назвал «паразитами» представителей еврейского народа.

Впоследствии на депутата «пришел донос». При этом парламентарий подчеркнул, что всего лишь пытался раскрыть неонацистский характер заявления священника.

«Если в РФ заводятся неонацисты, мой долг как гражданина и политика показать, чем они являются и откуда их корни», — сообщил Шеин.

Как он отметил, суд признал его виновным в «распространении экстремистских материалов». В связи с этим законодатель выразил недовольство, что вместо иерея претензии предъявили ему.

Ранее в Калужской области оштрафовали женщину, опубликовавшую в социальных сетях видео с Гитлером.