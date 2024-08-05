В Петербурге сотрудник бара открыл стрельбу по посетителю во время драки

В баре Петербурга драка между посетителем и персоналом закончилась стрельбой. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в Петроградском районе города. По данным источника, между 27-летними работником заведения и гостем возник конфликт, который перерос в потасовку.

«Сотрудник бара в ходе драки выстрелил в своего оппонента из травматического пистолета», – сообщается в публикации.

Приехавшие на место медики госпитализировали обоих участников потасовки. Посетитель получил пулевое ранение кисти и гематомы передней поверхности груди. У работника заведения диагностировали перелом нижней челюсти.

У молодого человека изъяли пистолет. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. На данный момент правоохранители решают вопрос об избрании меры пресечения.

Как сообщает Piter TV, в полицию о произошедшем сообщил один из посетителей бара, который стал свидетелем драки. После инцидента оба пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести.

Известно, что на работника заведения был зарегистрирован травматический пистолет.

Ранее неизвестный обстрелял молодого человека из пневматического пистолета в Ленобласти.