Сервис Яндекс Путешествия поможет подвести итоги поездки

В приложении Яндекс Путешествия появился новый раздел «Итоги поездки», который позволит создавать контент с яркими фактами о прошедшем путешествии. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Раздел содержит карточки с интересной статистикой, которая позволяет подвести итоги поездки пользователя.

Карточки напомнят пользователю, сколько шагов он сделал в поездке, сколько ресторанов, достопримечательностей и культурных мест посетил, сколько снимков сделал и как далеко уехал от дома.

Кроме того, сервис напомнит, во сколько путешественник встречал рассвет, а также поможет увидеть разницу погоды между родным городом и местом, в котором проходил отпуск.

При желании карточки можно оформить по-своему, поставив на фон один из снимков из поездки, и поделиться ими с близкими.

Данные для карточек поступают из двух источников. Первый — сервисы Яндекса, которые предоставляют сведения о погоде и посещенных пользователем местах. Второй — системные службы iOS и Android, от которых поступает информация о количестве шагов, сне и сделанных фото.

Некоторые итоги, например, количество селфи и пройденных шагов, требуют доступа к галерее и приложению «Здоровье».

Любую карточку в разделе «Итоги» можно удалить, а если функция подведения итогов не нужна, ее легко отключить.

Как отметил директор по продукту Яндекс Путешествий Евгений Абрамзон, команда сервиса разработала новый формат подведения итогов для того, чтобы пользователи могли вновь пережить воспоминания о поездке и поделиться эмоциями с близкими.