Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Посольство РФ раскрыло, сколько россиян застали переворот в Бангладеш

В посольстве РФ в Бангладеш заявили, что в стране находятся 5 тысяч россиян

close
100%
Mohammad Ponir Hossain/Reuters

В посольстве России в Бангладеш сообщили «Газете.Ru», что в стране во время массовых антиправительственных протестов находятся пять тысяч россиян.

«Сейчас в Бангладеш находится более пяти тысяч граждан России», — сказали там.

В посольстве также ответили на вопрос, как россияне смогут покинуть страну — международный аэропорт Хазрат Шахджалал в Дакке закрылся до уведомления.

«Аэропорт закрыт временно на шесть часов (до 23:30). Рассчитываем, что после этого он возобновит работу», — добавили в дипмиссии.

Массовые беспорядки в  Бангладеш начались в  июне 2024  года на  фоне студенческих протестов из-за квот на  трудоустройство и продолжаются до  сих пор. К  борьбе с  митингующими привлечена армия.

5 августа протестующие взяли штурмом официальную резиденцию премьер-министра страны Шейх Хасины в  Дакке. Агентство Reuters  сообщило, что Хасина подала в  отставку и уехала из  страны в  Индию. По  последним данным, она хочет запросить убежище в Великобритании.

Главнокомандующий  Бангладеш  Вакар-уз-Заман анонсировал создание временного правительства в  стране по  итогам переговоров с  представителями политических партий. Генерал подчеркнул, что все виновные в  насилии в  ходе протестов будут осуждены.

Ранее Индия приостановила железнодорожное сообщение с Бангладеш на фоне массовых протестов в стране.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами