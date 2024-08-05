Посольство РФ раскрыло, сколько россиян застали переворот в Бангладеш

В посольстве России в Бангладеш сообщили «Газете.Ru», что в стране во время массовых антиправительственных протестов находятся пять тысяч россиян.

«Сейчас в Бангладеш находится более пяти тысяч граждан России», — сказали там.

В посольстве также ответили на вопрос, как россияне смогут покинуть страну — международный аэропорт Хазрат Шахджалал в Дакке закрылся до уведомления.

«Аэропорт закрыт временно на шесть часов (до 23:30). Рассчитываем, что после этого он возобновит работу», — добавили в дипмиссии.

Массовые беспорядки в Бангладеш начались в июне 2024 года на фоне студенческих протестов из-за квот на трудоустройство и продолжаются до сих пор. К борьбе с митингующими привлечена армия.

5 августа протестующие взяли штурмом официальную резиденцию премьер-министра страны Шейх Хасины в Дакке. Агентство Reuters сообщило, что Хасина подала в отставку и уехала из страны в Индию. По последним данным, она хочет запросить убежище в Великобритании.

Главнокомандующий Бангладеш Вакар-уз-Заман анонсировал создание временного правительства в стране по итогам переговоров с представителями политических партий. Генерал подчеркнул, что все виновные в насилии в ходе протестов будут осуждены.

Ранее Индия приостановила железнодорожное сообщение с Бангладеш на фоне массовых протестов в стране.