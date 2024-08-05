Депутат Василькова назвала химическое производство драйвером развития экономики

Агентству по технологическому развитию (АТР) из резервного фонда выделили 600 млн рублей на поддержку проектов в области малотоннажной химии. Об этом сообщила член набсовета АТР, депутат Мария Василькова. Распоряжение о выделении субсидии подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

Как уточнила Василькова, такая поддержка посодействовала в решении увеличить объем поддержки химической промышленности. По ее словам, эта мера позволит увеличить как объемы, так и перечень выпускаемой в стране химической продукции, что поспособствует обеспечению научно-технологического суверенитета России.

Депутат подчеркнула, что производство мало- и среднетоннажной химии (МСТХ) находится в активной стадии развития. Она уточнила, что АТР будет на конкурсной основе предоставлять гранты в размере до 100 млн рублей российским организациям для разработки технологических регламентов, необходимых для выпуска такой продукции.

«Химическое производство является драйвером развития экономики. Все стратегические отрасли промышленности являются потребителями продукции химического комплекса», — сказала Василькова.

При этом она отметила, что сейчас необходимо найти решение, как обеспечить консолидированный спрос на продукты МСТХ, обладающие низкой рентабельностью, но необходимые российскому рынку.

«Динамика развития химической промышленности способна оказать серьезный кумулятивный эффект на экономику России, что позволит получить экономический эффект, который значительно превысит объем вложений», — добавила депутат.

Также она рассказала, что АТР объявило отбор исполнителей по широкому спектру отраслевых направлений, в число которого входит производство каучуков, смол и присадок к топливу, и многое другое.

Василькова подчеркнула, что опыт межведомственной работы в очередной раз подтвердил свою эффективность. По ее словам, это позволило обеспечить принятие оперативных решений во благо развития проектов в области МСТХ.